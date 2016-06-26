Парубий попросил поляков не поднимать сложные страницы общей истории во время российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок Сейма Республики Польша Марек Кухчинский проводят двустороннюю встречу относительно дискуссионного видение украинско-польской истории перед рассмотрением в Сейме постановлении, касающихся событий в украинско-польских отношениях во время Второй мировой войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках Форума местного развития в Трускавце.

Перед мероприятием во время брифинга Парубий отметил, что в этом форуме принимает участие Кухчинский.

«Для Украины особенно важно, что у нас будет возможность обменяться мнениями и провести дискуссию по историческим вопросам между Украиной и Польшей накануне такой дискуссии в польском парламенте», - сказал спикер.

Парубий добавил, что в польском парламенте готовится ряд постановлений относительно оценки украинско-польских отношений.

«К сожалению, часть из тех постановлений носят очень критические замечания к украинской стороне», - сказал председатель ВР.

Он отметил важность того, чтобы «убедить наших побратимов, что сейчас, в то время, когда осуществляется российская агрессия на Украину, в то время, когда российские оккупационные войска стоят на украинских землях, поднимать сложные и непростые страницы нашей истории является преждевременным».

«В этом будет наше главное обращение как к депутатам Польши, так и к маршалку. И я надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание, и сможем сложные страницы нашей истории, обсуждение тех страниц, отложить на будущее», - сказал спикер.