ГПУ не получала от СП никаких материалов об "измене" Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины не получала каких-либо документов из Секретариата Президента относительно проверки действий премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которые могут наносить вред государству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, заявил первый заместитель генпрокурора Украины, исполняющий обязанности руководителя Генпрокуратуры Сергей ВИНОКУРОВ.

«На сегодняшний день никакой информации, о которой вы спрашиваете, нет. Материалы, о которых вы спрашиваете, в Генпрокуратуру не поступали. Поэтому я ничего на этот счет вам сказать не могу», - заявил С.ВИНОКУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отличиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу, во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.