В ПАСЕ прислушиваются к аргументации Украины относительно невозвращения членства РФ – нардеп

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», об этом в телефонном интервью телеканалу NewsOne сказал народный депутат от фракции БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Только за последнее время, с момента голосования за введение санкций против России в январе 2015 года, произошло достаточно много выборов национальных парламентов, которые и формируют Совет Европы, куда прошло довольно много политических сил – радикальных и евроскептиков, которые финансируются Россией, и соответственно отдают ей свою поддержку», - сказал он и добавил, что сегодня ситуация в украинской делегации сложнее, чем была в январе 2015 года.

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«Но надо работать и проводить индивидуальную работу с членами Ассамблеи, чтобы убеждать их. Аргументации у нас для этого хватает и, в принципе, к нашим аргументам прислушиваются», – отметил Арьев.

Напомним, сегодня в ПАСЕ состоятся дебаты об участии делегации РФ в работе Ассамблеи.

Делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.