С чем связана отсрочка безвизового режима

10 июня в ходе планового заседания Совета Европы, при участии министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза, обсуждался вопрос либерализации визового режима ЕС с Украиной, Грузией, Турцией и Косово. Вопреки многочисленным ожиданиям, по результатам соответствующего заседания так и не было принято никаких решений по сути вопросов, поставленных на повестку дня. Вместе с тем, министрами было определено, что рассмотрение предложений Европейской Комиссии будет проведено в ближайшие недели на основании оценки критериев исполнения странами-претендентами требований для визовой либерализации. Однако, как неоднократно было озвучено, ожидать введения безвизового режима, по самым оптимистичным прогнозам, украинцам стоит не раньше осени текущего года.

Какова же причина подобной неспешности со стороны еврочиновников? На сегодняшний день в ее основе лежит политическая подоплека – переговоры с Турцией по вопросу, связанному с ограничением потока беженцев. Либерализация визового режима с Турцией является одним из условий заключения соглашения, которое позволит решить проблему Европы с наводнившими ее иммигрантами.

В то же время, для введения «безвиза» Турции необходимо имплементировать в свое законодательство европейские стандарты в сфере гарантий прав и свобод человека, что уже само по себе является сложной задачей. На сегодняшний день Турцией не выполнено и половины выставленных Европейским Союзом требований. А, учитывая сделанное недавно заявление премьер-министра Турции о бескомпромиссной позиции по законам о борьбе с терроризмом, можно понять, что ситуация вовсе плачевная.

То есть, рассмотрение вопроса о либерализации визового режима «пакетом» по всем четырем государствам-кандидатам сейчас невозможно, а принятие подобных решений в частном порядке по каждой из стран, с большой долей вероятности, вызовет резкую реакцию Турции и приведет к провалу решения по беженцам.

Хотя формально наша страна выполнила все поставленные Европейским Союзом требования, остаются вопросы по практической реализации проведенных под либерализацию визового режима реформ.

Еще одной из причин отсрочки в рассмотрении вопроса об отмене визового режима Украины с ЕС является желание Европейского Союза предварительно разработать правовой механизм приостановки «безвиза», который будет вводиться в действие в случае значительного возрастания миграционных рисков со стороны соответствующих стран. Вместе с тем, не стоит считать, что вся ответственность в возможной отсрочке принятия решения по Украине лежит исключительно на внешних факторах. И хотя формально наша страна выполнила все поставленные Европейским Союзом требования, остаются вопросы по практической реализации проведенных под либерализацию визового режима реформ.

Обеспечение применения на практике обновленного законодательства является неотъемлемой частью визового диалога Украина-ЕС (второй фазой Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины). Несмотря на то, что в Шестом докладе о ходе исполнения Украиной Плана действий Европейская Комиссия отметила, что наше государство выполнило все критерии, определенные в рамках четырех блоков второй фазы, Комиссия продолжает активно осуществлять мониторинг постоянного исполнения Украиной всех критериев через специально разработанные механизмы мониторинга.

К проблемным вопросам, на которые может обратить внимание Комиссия, можно отнести неполную укомплектованность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (избрано четыре из пяти членов агентства), а также то, что запуск системы электронного декларирования, которое, в первую очередь, коснется высокопоставленных чиновников, по решению Национального агентства назначено на 15 августа 2016 года, то есть, на данный момент соответствующая норма антикоррупционного законодательства фактически не действует.

Введения «безвиза» нашим согражданам следует ожидать не ранее разработки Европейским Союзом процедуры его приостановки.

С другой стороны, вышеуказанные внутренние причины едва ли можно назвать главным препятствием на пути Украины к безвизовому режиму с Европейским Союзом. Так, недоукомплектованность Национального агентства не препятствует его работе (в соответствии с положением статьи 4 Закона Украины «О предотвращении коррупции» данный орган является правомочным с момента назначения половины его общего количественного состава), а небольшая отсрочка во введении системы электронного декларирования скорее связана с необходимостью реализации технических решений в виде разработки программного продукта, подключения системы к официальным государственным реестрам для возможности оперативной проверки информации, указанной в декларации. Здесь, конечно, можно отметить отдельные попытки в судебном порядке вносить изменения в законодательство безвизового пакета. В качестве примера можно привести подачу собранием хозяйственных судов Харьковской области ходатайства в Верховный Суд Украины об обращении к Конституционному Суду Украины относительно конституционности положений Закона № 1022-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей подачи служебными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году» (т. н. закон «об электронном декларировании»). Кроме того, в Конституционный Суд Украины было подано представление 48 народных депутатов относительно конституционности положений Закона «О предотвращении коррупции» и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за декларирование недостоверной информации. Подобные действия несут в себе определенные риски, но все же говорить о том, что от этого зависит то или иное решение по вопросу либерализации визового режима с Европейским Союзом нельзя.

И хотя делать какие-либо прогнозы в данной ситуации сложно, учитывая многофакторность обозначенного вопроса, с полной уверенностью можно сказать, что введения «безвиза» нашим согражданам следует ожидать не ранее разработки Европейским Союзом процедуры его приостановки. Принятие решения по либерализации визового режима с ЕС, на сегодняшний день, зависит исключительно от политической воли Брюсселя.

Иван Божко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»