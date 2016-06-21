УКРОП просит ЦИК не регистрировать "клонов" Оксаны Томчук кандидатами по 27-му округу

До проведения проверки партия просит не регистрировать кандидатами в народные депутаты Томчук Оксану Ивановну (г. Кировоград), Томчук Оксану Валерьевну и Оксану Томчук Ивановну (г. Харьков). Соответствующее обращение в ЦИК партия подала 21 июня.

Представители УКРОПа отмечают, что в 27 округе осуществляется попытка ввести в заблуждение избирателей. Так, Томчук Оксана Ивановна, жительница города Кировограда, в своих документах, поданных в Центризбирком, отметила, что является членом политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП». В политической силе отмечают, что информация о партийной принадлежности Томчук Оксаны Ивановны не соответствует действительности и является попыткой исказить результаты волеизъявления граждан, ведь указанный кандидат никогда не состоял на партийном учете УКРОПа.

Читайте такжеМэр Днепра Филатов считает адвоката Томчук оптимальным кандидатом в народные депутаты

Кроме того, еще две Оксаны Томчук, по мнению представителей УКРОПа, подали документы на регистрацию, чтобы создать препятствия для избрания кандидата от «Украинского объединения патриотов – УКРОП». «По нашему мнению, при регистрации кандидата в депутаты поданные документы следует рассматривать в контексте с наличием умышленных преступных действий кандидата, направленных на введение в заблуждение ЦИК и избирателей в отношении таких сведений, которые исключают возможность избрания его народным депутатом Украины или могут повлиять на результаты выборов», – говорится в тексте обращения.

В УКРОПе не исключили, что в документах, поданных кандидатами-клонами, данные относительно возраста, гражданства или судимостей могут не соответствовать действительности. Поэтому вывод относительно правдивости сведений должен основываться на результатах комплексного изучения всей информации, содержащейся в представленных документах, а также обстоятельств, обусловивших подачу недостоверной информации, – подчеркивают в УКРОПе.

В партии акцентируют на том, что «клонирование» кандидатов может иметь признаки преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права) и просят ЦИК воздержаться от регистрации Томчук Оксаны Ивановны (г. Кировоград), Томчук Оксаны Валерьевны и Оксаны Томчук Ивановны (г. Харьков) до проверки правоохранительными органами фактов, изложенных в обращении УКРОПа.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко на своей странице в Facebook сообщил, что список претендентов на депутатский мандат на промежуточных парламентских выборах по 27-му округу в Днипре пополнили сразу три «клона» кандидата от УКРОПа Оксаны Валентиновны Томчук. Он отметил, что «дублеры» идут как самовыдвиженцы и подали свои кандидатуры в последний момент.