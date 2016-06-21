"Доверие возвращается": Гройсман почувствовал положительную реакцию США на смену Кабмина и Луценко-генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам рабочего визита в США.

"Хочу сказать по результатам этого визита, наверное, самое главное, что я почувствовал, - что доверие к Украине на самом деле возвращается. Положительно восприняты смена правительства, назначение нового генерального прокурора, начало судебной реформы. И соответствующим образом мы имеем достаточно широкую поддержку во всех сферах, в том числе и в оборонной сфере со стороны США", - сказал он.

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Гройсман напомнил, что посетил США по приглашению вице-президента Джозефа Байдена.

Всего, как отметил премьер, украинская делегация провела в ходе визита более 30 встреч.

Как сообщал УНИАН, Гройсман 14-17 июня находился с рабочим визитом в США.