Гройсман и постпред США в ООН обсудили действия правительства в контексте противостояния российской агрессии

Стороны обсудили планы правительства и совместное взаимодействие в контексте противостояния российской агрессии, сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, Гройсман поблагодарил Пауэр за личную позицию в поддержке Украины, особенно в нынешнее трудное время. Он также отметил, что перед Украиной стоят три главные препятствия, которые необходимо преодолеть: «У нас три врага: Россия, коррупция, популизм. Это три полноценных врага, которые сегодня мешают развитию Украины».

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Вместе с тем, по его словам, новое правительство настроено проводить необходимые реформы, продолжает взаимодействие с Международным валютным фондом. Среди других задач - обеспечение национальной безопасности, улучшение бизнес-климата, отметил он, добавив, что в Украине также началась судебная реформа после принятия соответствующих изменений в Конституцию.

«Мы будем бороться за Украину и за внутренние реформы», - подчеркнул он.

Пауэр значила, что Украина ведет борьбу на двух фронтах - в противостоянии агрессии и в проведении необходимых реформ. Она подчеркнула необходимость успешного проведения реформ, что позволит эффективно отвечать на вызовы, порожденные российской агрессией.

Постоянный представитель США в ООН также положительно отметила визит премьер-министр в Мариуполь, который состоялся 30 мая, и призвала продолжить заботу о гражданах на временно оккупированных и неподконтрольных территориях. В свою очередь Гройсман отметил, что потребности вынужденных переселенцев, крымских татар - в фокусе внимания правительства.

Он сообщил, что правительство уже приняло решение об упрощении предоставления социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Также премьер-министр работает над урегулированием вопроса перемещения товаров.

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Стороны обсудили планы работы новообразованного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава правительства подчеркнул необходимость разработки среднесрочной стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий.

Темами встречи Гройсмана и Пауэр также стали гуманитарная ситуация на Донбассе и во временно оккупированном Россией Крыму, а также состояние выполнения Минских договоренностей.

Гройсман подчеркнул важность сохранения единства цивилизованного мира в контексте противостоянии агрессии и санкций в отношении Российской Федерации.

Премьер-министр отметил, что в течение рабочего визита в Соединенные Штаты Америки он провел почти 30 встреч. «Мы осознаем особую роль США в такое сложное время для украинского государства, и это очень важно для нас», - отметил он.