Луценко дает первую пресс-конференцию на посту генпрокурора (событие завершено)
14:24, 30 мая 2016Политика
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30 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дает свою первую пресс-конференцию после назначения на новую должность.
Луценко дает пресс-конференцию / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, встреча с представителями СМИ началась в 14:00 по киевскому времени. На ней Луценко поговорит о реформе органа, а также о кадровых решениях.
Напомним, Украина 12 мая "молниеносно" получила нового генпрокурора в лице лидера фракции БПП в Раде Юрия Луценко.
Ради этого украинский парламент внес изменения в законодательство, позволяющие назначить главой ГПУ человека без юридического образования. Президент Украины Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий закон и внес в Верховную Раду представление о назначении Луценко генпрокурором.
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