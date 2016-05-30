Луценко дает первую пресс-конференцию на посту генпрокурора (событие завершено)

14:24, 30 мая 2016
Политика
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30 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дает свою первую пресс-конференцию после назначения на новую должность.

юрий луценко / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, встреча с представителями СМИ началась в 14:00 по киевскому времени. На ней Луценко поговорит о реформе органа, а также о кадровых решениях.

Напомним, Украина 12 мая "молниеносно" получила нового генпрокурора в лице лидера фракции БПП в Раде Юрия Луценко. 

Ради этого украинский парламент внес изменения в законодательство, позволяющие назначить главой ГПУ человека без юридического образования. Президент Украины Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий закон и внес в Верховную Раду представление о назначении Луценко генпрокурором. 

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