Луценко дает первую пресс-конференцию на посту генпрокурора (событие завершено)

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, встреча с представителями СМИ началась в 14:00 по киевскому времени. На ней Луценко поговорит о реформе органа, а также о кадровых решениях.

Напомним, Украина 12 мая "молниеносно" получила нового генпрокурора в лице лидера фракции БПП в Раде Юрия Луценко.

Ради этого украинский парламент внес изменения в законодательство, позволяющие назначить главой ГПУ человека без юридического образования. Президент Украины Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий закон и внес в Верховную Раду представление о назначении Луценко генпрокурором.