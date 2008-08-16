Совет НАТО сделает заявление относительно Грузии и Украины
11:13, 16 августа 2008Политика
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Альянс соберется 19 августа
Совет НАТО на заседании 19 августа подтвердит свою позицию по отношению к вступлению Грузии и Украины в Альянс.
Об этом сказала Госсекретарь США Кондолиза РАЙС на пресс-конференции в Тбилиси после переговоров с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, передает «Новости-Грузия».
"Думаю, что на заседании Совет НАТО в будущий вторник подтвердит свое трансатлантическое видение в отношении Грузии и Украины", - сказала К.РАЙС.
Она сообщила, что Альянс сделает заявление о том, что НАТО - открытая организация для стран, удовлетворяющих его стандарты.
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