Совет НАТО сделает заявление относительно Грузии и Украины

Совет НАТО на заседании 19 августа подтвердит свою позицию по отношению к вступлению Грузии и Украины в Альянс.

Об этом сказала Госсекретарь США Кондолиза РАЙС на пресс-конференции в Тбилиси после переговоров с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, передает «Новости-Грузия».

"Думаю, что на заседании Совет НАТО в будущий вторник подтвердит свое трансатлантическое видение в отношении Грузии и Украины", - сказала К.РАЙС.

Она сообщила, что Альянс сделает заявление о том, что НАТО - открытая организация для стран, удовлетворяющих его стандарты.