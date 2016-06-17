Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 267 кандидатов в депутаты

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании на основании заявлений партий о регистрации кандидатов в народные депутаты, а также заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами.

В частности, 5 кандидатов в народные депутаты зарегистрировані в одномандатном избирательном округе № 23; 29 кандидатов - в округе №27; 6 кандидатов - в округе №85; 34 кандидата - в округе №114; 11 кандидатов - в округе №151.

Также 9 кандидатов в народные депутаты зарегистрировано в округе №183 и 10 кандидатов - в округе №206.

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Таким образом, по состоянию на 17 июня ЦИК зарегистрировала 267 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов 17 июля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).