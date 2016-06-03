Съезд БПП определил 7 кандидатов на довыборы в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в 23-м округе (Волынская область) от партии будет баллотироваться участник АТО - директор ООО "Энергетическая группа" Юрий Кулачик.

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В округе № 27 (Днепропетровская область) будет баллотироваться главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В округе № 85 (Ивано-Франковская область) - городской голова Рогатина Сергей Насалик (брат Игоря Насалика - УНИАН).

В 114-м округе (Луганская область) будет баллотироваться волонтер, руководитель территориальной организации партии в регионе Денис Денищенко, в округе № 151 (Полтавская область) - заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Роман Толстый, в округе № 183 (Херсонская область) - председатель Херсонского областного совета Андрей Путилов, в округе № 206 (Черниговская область) - общественный активист Сергей Гарус.

Также съезд принял решение об участии партии во внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области.