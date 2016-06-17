Продолжение связанных с аннексией Крыма санкций: Порошенко прокомментировал решение ЕС

Об этом говорится на странице президента в Facebook.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя. Продолжаю работать с лидерами ЕС для принятия аналогичного решения о санкциях за оккупацию Донбасса. Мы и дальше будем бороться, пока Россия не освободит украинский Крым и украинский Донбасс", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз еще на год, до 24 июня 2017 года, продлил санкции, примененные за аннексию Россией Крыма и Севастополя.