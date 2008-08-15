У Ющенко ответили Москве, что акты Президента не обсуждают, а выполняют

Заявления главы российского МИД Лаврова относительно вопросов, связанных с пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, выглядят недружелюбными и наглядно демонстрируют откровенное неуважение к Украине, сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на заявление руководителя Главной службы внешней политики Игоря Долгова. “Акты Президента Украины не должны быть предметом трактования или комментирования официальными представителями другой стороны”, - добавил представитель СП.

14 августа с.г. Министр иностранных дел России С.Лавров в присущей ему манере прокомментировал подписанные Президентом Украины В.Ющенко Указы относительно вопросов, связанных с пребыванием подразделов ЧФ РФ, которые временно размещаются на территории Украины.

Реакция российской стороны в свете последних событий была ожидаемой. Однако такие заявления руководителя внешнеполитического ведомства соседнего государства выглядят недружелюбными и наглядно демонстрируют откровенное неуважение к Украине.

Комментируя действия Главы украинского государства, российский министр сознательно обошел тот факт, что вопросы пересечения ЧФ РФ украинской границы и вопросы его передвижения неоднократно обсуждались на заседаниях как рабочих групп, так и на заседании соответствующей Подкомиссии Украинско-российской межгосударственной комиссии. Потому возвращение к этому вопросу в ни одном случае не может быть «сюрпризом» для российской стороны. К сожалению, переговоры по соответствующим вопросам, которые тянутся на дипломатическом уровне еще с 1999 года, из-за позиции российской стороны остаются и до сих пор безрезультатными.

Шаги Украины являются вынужденными и диктуются исключительно обстоятельствами, которые требуют соответствующих мер. Государство не может позволить постоянное использование другой стороной политико-дипломатического диалога для сознательного затягивания и консервирования проблемы. Тем более, что этот вопрос прямо касается интересов безопасности и суверенитета Украины.

Россия ярко продемонстрировала свою «элементарную дипломатическую вежливость», когда без всяких консультаций с Украиной использовала Черноморский флот в военных действиях против Грузии.

Российский министр должен знать, что пребывание ЧФ РФ на территории Украины регулируется базовыми соглашениями по вопросам ЧФ РФ от 28 мая 1997 года и законодательством Украины. Но С.Лавров забыл отметить, что в соответствии со статьей 6 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины военные формирования ЧФ РФ должны уважать суверенитет Украины, придерживаться ее законодательства, в которое, безусловно, входят и действующие международные договоры Украины, и не допускать вмешательства во внутренние дела Украины.

Такие вопросы, как прохождение ЧФ РФ территориальными водами Украины, пересечение Государственной границы Украины, передвижение воинских подразделений флота по территории нашего государства, регулируются исключительно законодательством Украины. Таким образом, акты Президента Украины не должны быть предметом трактования или комментирования официальными представителями другой стороны. Вся же ситуация в целом полностью отвечает распространенной российской пословице о «чужом монастыре».