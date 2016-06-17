В Раде проходит час вопросов к правительству (прямая трансляция)

Согласно повестке дня заседания, после этого состоится оглашение депутатских запросов.

Также в повестке дня заседания Рады значатся проекты постановлений №4709 "О рекомендации парламентских слушаний на тему: "Пути развития физической культуры и спорта в Украине в условиях децентрализации власти" и №4782 "О рекомендации парламентских слушаний на тему: "Развитие туристической индустрии как инструмент экономического развития и инвестиционной привлекательности Украины".

Кроме того, запланировано рассмотрение в первом чтении законопроектов №1890 о внесении изменений в закон о регулировании градостроительной деятельности (относительно дополнительного источника финансирования создания жилищного фонда социального назначения), №3259 "О стратегической экологической оценке", №4349 о внесении изменений в закон о научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений) и №3833 о внесении изменений в закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине (относительно предоставления убежища бездомным лицам).