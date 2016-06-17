В США уверены, что ЕС сохранит санкции в отношении России

Убытки, которые несет из-за этих санкций сам Запад, являются ценой борьбы против российской агрессии, сказал он в интервью Радио Свобода во время пребывания в столице Чехии Праге. Туда он прибыл в рамках недельных посещения четырех государств Средней Европы с целью укрепить их поддержку режиму санкций.

При этом, отметил Фрид, «санкции могут обходиться дорого, и, к счастью, европейские страны пострадали от них значительно меньше, чем то изображает российская пропаганда».

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По его словам, некоторые страны понесли больше потерь, другие меньше, и компании из США тоже пострадали.

Поэтому, сказал Фрид, «нам надо держаться вместе... это цена, которую мы все должны заплатить, если хотим успешно выстоять перед российской агрессией».

Координатор санкционной политики США высоко оценил выступление на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в России президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который твердо выступил за сохранение санкций до полного выполнения Россией Минских соглашений.