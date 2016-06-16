Неизвестные заблокировали детективов НАБУ, которые проводят обыск в рамках дела против зампрокурора Колесника

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.

В частности, сейчас детективы НАБУ проводят обыск в помещении ООО «Юридическая компания «Студия права».

"Следственные действия проходят в рамках расследования в уголовном производстве в отношении заместителя прокурора Киевской обл., которого подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью хищения сахара, хранившегося на складах государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в Черкасской области, общей стоимостью более 300 млн. грн", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПодозреваемый в хищении сахара заместитель прокурора Киевской области "забыл" указать квартиру в декларации - СМИ

"В течение всего дня со стороны неизвестных лиц, которые представлялись адвокатами, неоднократно осуществлялись провокационные действия по отношению к детективам под предлогом того, что в помещении находятся их рабочие места", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что по состоянию на 22:00 у входа в помещение находилось около 30 человек.

"Несколько минут назад подъехали неизвестные люди в камуфляже, которые сообщили о том, что они являются представителями общественной организации и угрожают силовым захватом помещения. Действия присутствующих являются откровенно провокационными и имеют целью воспрепятствовать изъятию вещественных доказательств, полученных в ходе обыска. Детективы и работники Управления специальных операций пока избегают провокаций и осуществляют видеофиксацию событий", - отметили в антикоррупционном бюро.

Как сообщал УНИАН, заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника взяли под стражу на 2 месяца. Он был задержан по делу о хищении 30 тысяч тонн сахара.