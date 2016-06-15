Голосование за конфискацию денег Януковича выявит предателей в украинском парламенте - Тымчук

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук в интервью журналистам.

Он отметил, что комитет, учтя замечания и предложения иностранных партнеров и использовав зарубежный опыт, разработал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания действенных механизмов, направленных на выявление имущества, приобретенного преступным или иным неправомерным путем, предотвращения его использования вопреки интересам общества и государства (реестр. №4811).

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Тымчук сообщил, что сегодня профильный комитет первым вопросом рассмотрит соответствующий законопроект, а уже в четверг документ будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Он напомнил, что конфискованные у Януковича средства должны пойти, в частности, на финансирование Вооруженных Сил Украины.

По словам народного депутата, с апреля Министерство обороны не имеет возможности финансировать работы по ремонту, модернизации бронетехники, закупки новейшего вооружения из-за отказа депутатов конфисковать активы экс-президента.

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"Поэтому сам факт голосования в сессионном зале за этот законопроект станет своего рода индикатором того, как народные депутаты, которые выходят на парламентскую трибуну и рассказывают о патриотизме и любви к Украине, продемонстрируют свой патриотизм во время реального голосования", - подчеркнул Дмитрий Тымчук.