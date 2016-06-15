Полторак обсудил с министром обороны Грузии российскую агрессию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Те угрозы, которые сейчас возникли в Украине, были раньше и у Вашей страны. В ситуации у нас много похожих проблем. Обстановка сложная, и связана с агрессией РФ. К сожалению, эскалация конфликта продолжается. Со стороны России завозится большое количество личного состава, боевая техника и вооружение. Причем этого вооружения вполне достаточно, чтобы вооружить целую армию", - сообщил Полторак.

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Он отметил, что ситуация непростая, но она находится под контролем. "Много проблем, которые были в начале боевых действий, нами решены. Мы многого достигли, но еще очень много работы впереди", - подчеркнул министр обороны Украины.

Руководитель отечественного оборонного ведомства рассказал, что сегодня на всех полигонах Украины 2-3 бригады проходит обучение с использованием практики НАТО.

Он отметил, что обмен опытом с Грузией важен для Украины.

"Мы готовы работать с вами во всех направлениях, и мы поддерживаем вас в вашей борьбе. Очень важно, чтобы мы вместе, в один голос выступали на международной арене. Мы должны помогать друг другу, и я подчеркиваю это на всех международных форумах", - отметила в свою очередь министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.