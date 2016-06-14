В СБУ рассказали, на кого обменяли Солошенко и Афанасьева

Об этом УНИАН сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Сейчас не могу не сказать, что наших граждан обменяли по формуле "2 на 2" - на двух человек, которые имеют отношение к одесским событиям", - сказал Тандит.

Читайте такжеПорошенко встретится с Афанасьевым и Солошенко в больнице после их возвращения в Украину

Читайте такжеуже вылетели в Украину

Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летнего Солошенко приговорили к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

По данным СМИ, одним из фигурантов обмена украинцев является некая одесситка. Скорее всего, речь идет о лицах, которые проходят как обвиняемые по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Кроме того, фигурантами по делу о событиях в Одессе являются двое граждан РФ Евгений Мефьодов и Максим Сакауов.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.