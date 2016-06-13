Нардеп прокомментировала письмо группы депутатов ЕП с призывом снять санкции с глав российских спецслужб

Об этом сообщила народный депутат фракции Партии “Блок Петра Порошенко” Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что 12 июня The Independent опубликовало открытое письмо, которое подписали 12 депутатов Европарламента - представители Франции, Италии, ФРГ, Мальты и Словении.

«Авторы данного письма утверждают, что для эффективного противодействия угрозе исламского терроризма (в первую очередь со стороны ИГ) необходимо снять санкций с руководителя ФСБ РФ Александра Бортникова и руководителя Совета Безопасности РФ Михаила Фрадкова», - написала народный депутат.

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«Фактически же имеем пример продолжения попыток РФ каким-либо образом подорвать единство ЕС в вопросе режима санкций как в отношении отдельных лиц, так и целых отраслей экономики РФ», - подчеркнула Фриз.

По ее убеждению, это продолжение кампании, которую запустила резолюция Сената Франции, где рекомендовалось начинать смягчать режим санкций в отношении РФ.

«После возможной отмены санкций против Бортникова и Фрадкова можно ожидать отмены санкций и против остальных лиц, которые прямо причастны к агрессии против Украины», - подчеркнула депутат.

Ранее 13 июня группа депутатов Европейского парламента призвала отменить санкции против руководителей российский спецслужб для того, чтобы улучшить сотрудничество ЕС и России для борьбы с терроризмом.