Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов: у Охендовского взяли образец почерка для экспертизы его подписи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, комментируя допросы руководства Центризбиркома по делу так называемой “черной бухгалтерии” Партии регионов.

Холодницкий отметил, что по данному делу допрошены уже пятеро – народный депутат Сергей Лещенко, заявитель по делу - бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, председатель ЦИК и два его заместителя.

«У свидетеля, пока, Охендовского отобраны образцы почерка и будут осуществляться другие предусмотренные УПК запросы, экспертизы и прочее. Но на это требуется время”, - сказал Холодницкий.

Также он добавил, что этим трем членам ЦИК было предложено пройти полиграф. В то же время он отметил, что только один человек из допрошенных согласилась на это. Прокурор не назвал фамилию, но сказал, что это была женщина.

“Всем свидетелям мы предлагаем добровольно пройти полиграф, потому что заставить их мы не можем. Двое отказались, один согласился. Женщины полиграфа не боятся”, - сказал Холодницкий. Также он добавил, что те, кто отказался, объяснили это тем, что не доверяют этой технике.

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Кроме того, Холодницкий не исключил, что на допрос по этому делу будет вызван также и бывший председатель ЦИК Владимир Шаповал.

Также антикоррупционный прокурор призвал общественность не требовать немедленных результатов, поскольку для того, чтобы вручить подозрение кому-либо, нужно собрать доказательную базу для суда. И добавил, что не стоит искать политику в данном деле, потому что ее там нет и не будет.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высших должностных лиц, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

Сегодня, 13 июня, на допросе побывали председатель ЦИК Охендовский и заместители председателя ЦИК Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная. Их вызвали по делу так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Охендовский заявил, что «никаких денежных средств никогда не принимал ни от той политической силы, с которой, возможно, связывается это производство, ни от каких-либо других политических сил”.