В Раде призывают СБУ разобраться с инициаторами так называемых "фейковых суверенитетов" в областях

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Общий режим толерантности пророссийской "пятой" колонны создает серьезные внутренние угрозы для Украины. Тревожным сигналом является синхронное инициирование рядом областных советов обращение к Кабинету Министров Украины с требованием установить договорные отношения между Правительством и этими регионами. Это похоже на пробную диверсию", - цитирует Тетерука пресс-служба НФ.

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"Очень интересно, что инициаторами таких обращений были депутаты от "Батькивщины". С их подачи соответствующие обращения уже успели принять в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях", - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что такие действия являются незаконными.

"Это антиконституционные действия. Они прямо угрожают подрывом Украины изнутри. Кроме "Батькивщины" в такие игры еще играет "Украинский выбор" Виктора Медведчука. СБУ стоит положить конец диверсионной деятельности кума Путина и его приспешников", - подчеркнул Андрей Тетерук.