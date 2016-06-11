Наша песня хороша: на юге Одесской области "Батькивщина" объединилась с "ОппоБлоком"

В Килийском районном совете депутаты партии "Батькивщина" решили повторить опыт своих коллег из Ананьевского района и объединились с "Оппозиционным блоком", сообщает Думская.net.

"Об этом свидетельствует документ, опубликованный изданием "Бессарабия inform". В райсовете будет создана группа "за будущее Килийского района", куда войдут как тимошенковцы, так и "оппозиционеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идейным вдохновителем этого союза выступил скандальный депутат райсовета и с недавних пор член областного бюро "Батькивщины" Игорь Лиманский.

По информации издания, основной целью объединения является противодействие новой команде горсовета и райсовета.

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В депутатскую группу должны войти депутаты от "Оппозиционного блока", партии "Конкретных справ", главой которой является Лиманский, и отдельные члены "ВО Батькивщина".

Помимо "Конкретных справ" Игорь Лиманский до сих пор является главой районной партии "Фронт змин", а с недавних пор, в обход районной ячейки политической партии, он стал членом областного бюро "Батькивщины".

Члены килийского районного отделения "ВО Батькивщина", возмущенные деструктивными действиями депутата райсовета, обратились к руководству партии с требованием исключить из ее рядов Игоря Лиманского и его соратника Николая Тимошенко, которые, по их мнению, грубо нарушили партийные принципы и решили объединиться с "ОппоБлоком".