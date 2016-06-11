В ГПУ рассказали подробности расследования дела "николаевского Тутанхамона" Романчука

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 5 канал.

"Мы планируем завершить расследование в течение полутора месяцев и объявить материалы для ознакомления защитой", – сказал он.

Кроме того, по словам военного прокурора, если за коррупционера внесут залог в 5,5 млн грн, необходимо будет доказать законность происхождения этих средств.

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"Каждая гривна, каждая копейка средств, которые вносятся в таких случаях за коррупционеров, она проверяется всеми возможными инструментами – от службы финансового мониторинга фискальных органов – и надо еще доказать происхождение этих средств. Те средства, которые были изъяты в доме, по месту работы достаточно трудно, я думаю, будет доказывать происхождение", – отметил Матиос.

Он подчеркнул: "Самое главное, довольно сильно нас поддержали общественность и депутатский корпус областного совета, которые с большим, может это будет довольно иронично, но с большим воодушевлением дают разоблачительные показания на происходившее".

Напомним, 8 июня первому заместителю председателя Николаевской ОГА Николаю Романчуку, подозреваемому в получении взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.