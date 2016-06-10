Глава парламента убежден в решении Франции о продлении санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада", отвечая на вопрос относительно его обращения к правительству Франции с призывом не смягчать санкций против России.

"Для Украины - это ключевой вопрос в международной политике. Ключевой вопрос, чтобы санкции были продолжены. И не только в экономическом плане, но и в психологическом. Мы должны продемонстрировать, что весь свободный мир стоит на позиции Украины. Что весь свободный мир осуждает агрессивные действия Российской Федерации и администрации Путина", - сказал спикер.

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Он выразил убеждение, что это имеет огромное значение для всего свободного мира.

Председатель Верховной Рады напомнил, что обратился к правительству Франции с призывом "не принимать решение о смягчении санкций, а поддержать позицию относительно их продолжения".

"Я напомнил правительству Франции, что в то время, когда оккупационные войска гитлеровской Германии вошли на территорию Франции, сотни украинских добровольцев вступили в движение сопротивления Франции. В конце концов, весь свободный мир объединился вокруг Франции, в том числе осуждая и защищая Францию от оккупации", - сказал Парубий и добавил, что сейчас Украина находится в подобной ситуации, когда на ее землю вторглись российские танки".

Спикер подчеркнул, что не хочет верить в то, что "дух свободы, который несла и несет Франция, может быть подвергнут сомнению, что коммерческие интересы, политические интересы могут стать выше тех ценностей, которые Франция принесла в мир, и которые в значительной степени сформировали ценности Европейского Союза".

"Я очень рассчитываю, что правительство Франции поддержит введение санкций, и санкции будут продолжены. Не только уверен, я убежден, что так и будет", - подытожил Парубий.