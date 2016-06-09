Парубий призывает правительство Франции не смягчать санкции против России

Об этом говорится в обращении спикера по поводу решения Сената Франции о смягчении санкций в отношении Российской Федерации, которое обнародовано пресс-службой.

«Сенат Франции принял резолюцию о смягчении санкций в отношении России. России, которая является агрессором, которая развязала войну в Европе и аннексировала территорию Украины. Понимаю, что окончательное решение будет принимать правительство - поэтому очень надеюсь, что это решение будет взвешенным и мудрым.

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Я хочу напомнить, что именно Франция подарила миру уважение к ценности свободы.

Я хочу напомнить, как в 1940 году после нападения Вермахта мир объединился и стал на защиту Франции. В первые дни вторжения гитлеровской Германии на территорию Франции сотни украинцев на призыв Украинского национального союза вступили в ряды французского иностранного легиона защищать независимость Франции», - отмечается в обращении председателя Верховной Рады.

Представители различных наций мира вступали во французское Сопротивление. Так, в рядах французского Сопротивления сражались два украинских куреня: имени Тараса Шевченко и Ивана Богуна.

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«Сейчас Украина находится в такой же борьбе, как и Франция в сороковых годах ХХ века. Поэтому мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров.

Мы знаем, что французы как никто понимают, что такое оккупация, что такое борьба за свою независимость. Я не хочу думать, что ценности, которые несет миру Франция, могут быть подвергнуты ревизии в угоду политическим или коммерческим интересам. Это ценности свободолюбия и защиты свободы», - подчеркивает спикеру обращении, и добавляет: «Я спрашиваю у себя: что бы сейчас сделал Шарль де Голль, который сумел объединить весь мир для освобождения Франции? Как бы он сегодня сделал, когда у нас идентичная ситуация, - когда Украина объединила весь мир против российских оккупантов. Позволил бы де Голль разрушить коалицию свободного мира против агрессора, против оккупации, против российских танков на Востоке Украины».

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Парубий также отмечает, что «свободная и независимая Украина - это залог свободной Европы. Сейчас наши граждане погибают на фронте на Донбассе, в том числе и за свободу Франции, за свободу свободной Европы, за свободу всего свободного мира».

Председатель Верховной Рады Украины обратился к правительству Франции и отметил, что «коммерческие интересы не могут стоять выше духа свободы, который стал символом Франции в мире», а также призвал правительство Франции не смягчать санкции против России.