Некоторых украинских политиков финансируют российские спецслужбы - Грицак
Служба безопасности Украины фиксирует много случаев, когда некоторые украинские политики тайно встречаются с представителями сбежавшей в Российскую Федерацию бывшей украинской элиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Одессе.
«Россия финансирует экстремистскую деятельность внутри страны и, поверьте, мы фиксируем много случаев, когда некоторые из украинских политиков, скажем так, не первого, а второго-третьего эшелонов в некоторых структурах тайно встречаются с представителями бывших украинских политических элит, которые сбежали на территорию России», - сказал Грицак.
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Он добавил, что эти украинские политики получают финансирование и от российских спецслужб и людей, покинувших нашу страну.
«И потом эти деньги используются для дестабилизации в Украине», - подчеркнул Грицак.