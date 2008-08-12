Ющенко и лидеры четырех государств приняли участие в митинге в Тбилиси

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Эстонии Томас ИЛЬВЕС, Президент Литвы Валдас АДАМКУС, Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС прибыли в Тбилиси.

Они с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ приняли участие в митинге в поддержку единства Грузии, который проходил возле парламента страны. Прямую трансляцию с митинга вел “5-й канал”.

Все лидеры стран в своих выступлениях отмечали, что прибыли в Тбилиси, чтобы выразить поддержку и солидарность с грузинским народом. Все выступления сопровождались бурными аплодисментами и скандированием названий стран. Выступление Президента Украины началось со скандирования “Ющенко! Ющенко!”.

В своем выступлении он отметил, что лидеры пяти стран преодолели чрезвычайно тяжелый путь (в Тбилиси), чтобы продемонстрировать, что Грузия – “наш друг”. Он подчеркнул, что “наше сердце принадлежит вам”.

“Мы приехали подтвердить, что ваш суверенитет, независимость, территориальная целостность являются нашими ценностями. Вы никогда не будете одни”, - сказал Президент Украины, прибавив, что украинские флаги, реющие на площади, говорят о том, “что нас - миллионы”.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что грузинский народ мужественно пройдет тяжелые времена и отстоит свою независимость и территориальную целостность.

В свою очередь Л.КАЧИНСЬКИЙ выразил убеждение, что Грузия отстоит свою независимость и территориальную целостность. Он также выразил убеждение, что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО и ЕС, и “имперские амбиции” России угомонятся.

По информации “5-го канала”, в митинге приняли участие около 200 тысяч граждан.

Как сообщал УНИАН, на сегодня еще запланированы переговоры лидеров пяти держав с М.СААКАШВИЛИ, главной темой которой станет поиск путей мирного урегулирования южно-осетинского конфликта.