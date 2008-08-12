У Ющенко думают, что России не за что наказывать Украину

В Секретариате Президента Украины не видят оснований для применения Россией санкций в отношении Украины из-за последних событий на Кавказе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

«Мой ответ: объективно я не вижу таких объективных предпосылок, чтобы обострялись наши экономические отношения», - сказал он.

А.ГОНЧАРУК выразил надежду, что именно такой точки зрения по этому вопросу придерживается и российская сторона.

На один из уточняющих вопросов, поставляет ли в настоящее время Украина вооружения в Грузию, он ответил негативно.

В то же время А.ГОНЧАРУК напомнил, что определенные объемы поставок украинских вооружений в Грузию осуществлялись в 2003-2004 годах, «не говоря о 2005-2006 годах».

Вместе с тем он напомнил, что Украина не получала никаких предостережений относительно поставок своих вооружений в Грузию, поскольку они осуществляются в рамках соответствующих договоренностей, которые отвечают международным нормам. Кроме того, подчеркнул А.ГОНЧАРУК, на сегодняшний день со стороны международных организаций не существует никаких запретов в отношении поставок вооружений в Грузию.

«Если бы таковые были, я уверен, Украина соответствующим образом придерживалась бы их», - сказал он.