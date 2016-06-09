Савченко о встрече с Порошенко: Я почувствовала обучение и наставление

О своих впечатлениях после встречи она рассказала в эфире телеканала 112 Украина.

Одной из тем разговора была высказана ранее Савченко позиция, что она готова принять участие в прямых переговорах с руководителями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

"Президент придерживается той линии, что все же они являются террористами, они убивали наших людей. И напрямую можно, ну как напрямую, это слово сразу всех пугает, что обсуждать в таком контексте, как я хочу, можно только освобождение заложников. В принципе, я только это и собиралась обсудить", - пояснила она свою позицию.

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"Я почувствовала обучение и поучение, в некоторых моментах, я это принимаю, потому что я только учусь", - раскрыла она впечатление от встречи с главой государства.

Кроме того, президент поддержал Савченко и у нее "сложилось впечатление", что он готов работать, чтобы "вытащить ребят".

"И он действительно работает на высшей ступени, это политзаключенные, и включая тех ребят, которые сейчас в плену после боев. То есть, что вам сказать, президент делает, наверное, все от него зависящее", - рассказала она.

Также Савченко поделилась и тем, в каком тоне проходят разговоры с президентом. "Я не могу сказать, что очень какой-то официальный тон, я не могу сказать, что он очень своевольный. Такой, как с вами, обычный деловой тон, человеческий", - рассказала она.

Также среди тем, которые обсуждали депутат и президент была предстоящая поездка Савченко в ПАСЕ, "говорили о встрече, графики, обсуждения".