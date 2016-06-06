В ПАСЕ ожидают, что освобожденная Савченко в июне впервые посетит сессию в Страсбурге

Об этом в интервью Deutsche Welle сообщила докладчица ПАСЕ по украинскому вопросу Кристина Зеленкова, которая является автором доклада "Политические последствия кризиса в Украине", которая будет представлена в ассамблее во время июньской сессии.

"Хотя у меня еще нет официально подтвержденной информации, но, по моим данным, Надежда Савченко приедет на сессию", - заявила Зеленкова.

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Как известно, народный депутат от партии «Батькивщина» Савченко является членом украинской делегации в ПАСЕ и входит в состав комитета ассамблеи по вопросам миграции. До сих пор ее на сессиях ПАСЕ заменял внефракционный депутат Борислав Береза.

Отмечается, что ранее об участии Савченко в июньской сессии ПАСЕ заявлял глава украинской делегации Владимир Арьев. По его словам, во время своего приезда в Страсбург в июне Савченко попытается убедить депутатов ПАСЕ не возобновлять полномочия российской делегации в ассамблее.

Российские депутаты в ПАСЕ были лишены права голоса и права занимать должности в руководящих органах ассамблеи в апреле 2014 года за аннексию Крыма. После этого санкции против делегации РФ продлевались дважды. В январе 2016 года руководство Госдумы России решило не отправлять в секретариат ПАСЕ формальное письмо с представлением своей национальной делегации, что автоматически лишило российских депутатов права принимать участие в сессиях ассамблеи. Вопрос полномочий делегации РФ должен вновь рассматриваться на январской сессии ПАСЕ в 2017 году.

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Немало экспертов считают, что освобождение Савченко из тюремного заключения в РФ станет серьезным поводом для депутатов ассамблеи не продлевать санкций против российской делегации и восстановить ее полномочия в ПАСЕ в полном объеме.

Зеленкова предполагает, что сторонники России в ассамблее попытаются использовать освобождение Савченко в качестве аргумента в пользу российских властей.

"Однако мы будем настаивать на том, что санкции на Москву были наложены не из-за незаконного заключения Надежды, а из-за аннексии Крыма", - цитирует издание Зеленкову.