Власти Украины должны действиями доказать желание бороться с коррупцией - Transparency International

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Transparency International Global Хосе Карлос Угас Санчес-Морено.

Читайте такжеИменно власть Украины должна возвращать деньги, украденные Януковичем - Transparency International

“За время нашей работы мы беседовали со многими лидерами стран, и все выражали свою готовность к борьбе с коррупцией, но много раз после таких встреч мы понимали, что они сами коррумпированы и ничего не делают в этом направлении. Поэтому единственный способ узнать, что они говорят правду и что положение дел будет изменено, заключается в действиях. Это именно то, чего мы требуем делать от власти. Законы - это хорошо, слова – это хорошо, но мы должны увидеть их в действии, усиление этих мер в реальности”, - подчеркнул Угас, отвечая на вопрос, как он оценивает заверения представителей власти, что они будут бороться с коррупцией, и уверен ли он в том, что власть выполнит эти обещания.

Угас приветствовал создание в Украине Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции и принятие ряда антикоррупционных законов.

“Тем не менее, это является только хорошим началом. Если это не будет внедряться, тогда все эти меры будут бесполезными в борьбе с коррупцией”, - заявил Угас.

По его словам, прошло два года, но наблюдается очень незначительный результат.

“Поэтому мы очень надеемся, что органы власти приложат дополнительные усилия, и политическая воля будет направлена на борьбу с коррупцией, чтобы надежды людей оправдались”, - заявил Угас.