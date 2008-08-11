Минобороны России отрицает наступление на Тбилиси

Минобороны РФ опровергло утверждения грузинских властей о продвижении российских войск к столице Грузии Тбилиси, передает AFP.

"Планов продвижения в сторону Тбилиси у нас не было и нет", - приводит РИА Новости слова представителя ведомства. Он также предположил, что подобные заявления руководства Грузии обусловлены паникой, возникшей в правящих кругах страны.

Ранее сообщалось, что Грузия стягивает силы для защиты города от наступающих российских войск. Кроме того, ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что войска Минобороны РФ заняли центральную трассу, соединяющую восточную Грузию с западной.