Реформирование оборонного сектора будет базироваться на стандартах НАТО - Стратегический оборонный бюллетень

Реформирование оборонного сектора будет базироваться на стандартах НАТО.

Об этом говорится в тексте Стратегического оборонного бюллетеня, опубликованном на сайте президента Украины.

"Стратегический оборонный бюллетень послужит дорожной картой оборонной реформы с определением путей ее внедрения на началах и принципах, которыми руководствуются государства – члены НАТО", - сказано в документе.

Также бюллетень предусматривает разделение должностей Главнокомандующего Вооруженными Силами и начальника Генерального штаба, но при определенных условиях: «Планируется до 2020 года ввести отдельные должности "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины" и "начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", которые в настоящее время объединены. Это может произойти раньше при условии снижения уровня военной угрозы национальной безопасности Украины (завершение в Украине особого периода)».

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Также до 2018 года планируется ликвидировать дублирующие функции Генштаба и Минобороны: «В соответствии с евроатлантическими нормами и стандартами до 2018 года будет исключено дублирование функций Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, установлено четкое распределение полномочий и ответственности между ними. Это обеспечит отделение функции формирования государственной политики по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства от функции ее реализации».

Ежегодно на сектор, отмечается в бюллетене, должно выделяться не менее 5% ВВП.

«Положениями Стратегии национальной безопасности Украины и Военной доктрины Украины предусмотрено ежегодно направлять на бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны не менее 5 процентов запланированного объема валового внутреннего продукта, в том числе на оборону - не менее 3 процентов запланированного объема валового внутреннего продукта», - говорится в сообщении.