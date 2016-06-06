Президент ввел в действие Стратегический оборонный бюллетень Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Глава государства постановил ввести в действие решение СНБО от 20 мая 2016 года «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины», которым одобрил соответствующий документ.

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«Стратегический оборонный бюллетень Украины является документом военного планирования, который разработан по результатам оборонного обзора с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бюллетень направлен на обеспечение практической реализации положений Военной доктрины Украины, Концепции развития сектора безопасности и обороны, определяет стратегические и оперативные цели военной реформы и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов. Документ определяет пути достижения целей военной реформы, в частности, увеличение возможностей сил обороны, активное участие в реализации Совместной политики безопасности и обороны Европейского Союза и активное сотрудничество с НАТО для достижения критериев, необходимых для обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Стратегический оборонный бюллетень послужит дорожной картой оборонной реформы с определением путей ее внедрения на началах и принципах, которыми руководствуются государства – члены НАТО.