Аннексировавшая Крым Россия объяснила отказ экстрадировать Януковича, ссылаясь на международное право

Ходатайство об экстрадиции Януковича было оставлено без исполнения "в силу ст. 3 Европейской конвенции о выдаче 1957 года", цитирует ответ российской Генпрокуратуры РБК. В этой статье прописаны основания, позволяющие отказать тому или иному государству в выдаче гражданина по политическим мотивам.

Так, страна не выдает гражданина другой страны, если считает его уголовное преследование политически мотивированным, сказано в конвенции. Также запрашиваемая сторона отказывает в выдаче, если считает, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением на самом деле была сделана, чтобы наказать человека из-за его расы, религии, национальности или политических убеждений, а также если положению человека может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.

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Запрос на экстрадицию Януковича в Украину поступил российским властям в феврале 2015 года. 18 мая 2016 года начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что Москва ответила на запрос отказом.

Напомним, Россия в марте 2014, нарушая международное право, после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская народные республики. РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Во время оккупации Крыма власти РФ также отвергали вторжение российских войск на полуостров, однако позже Путин публично признал этот факт.