Луценко заявил, что его друзья не заслуживают тюрьмы

Так он ответил на вопрос ведущего ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", который поинтересовался, готов ли Луценко посадить трех своих друзей, кумовьев, политических соратников или хотя бы врагов, передает ТСН.

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"Друзей надо выбирать так, чтобы их не приходилось потом сажать в тюрьму. Мои друзья не заслуживают тюрьмы. Тем не менее, если они совершат преступление, да", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отсутствии оснований для внесения в Верховную Раду представления о снятии депутатской неприкосновенности.