Исторический день в парламенте: Парубий заверил, что Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию относительно правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Верховной Рады.

"Сегодня нас ждет, без преувеличения, исторический день. День, когда мы будем принимать изменения в Конституцию в части судопроизводства и судоустройства", - сказал спикер.

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Он назвал это делом национальной безопасности и заметил, что сегодня есть шанс изменить низкий уровень доверия украинцев к судам.

В свою очередь председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что в Верховной Раде есть 300 голосов для голосования за изменения в Конституцию в части правосудия.

Он сказал, что 300 голосов народных депутатов "есть".

По словам Бурбака, в частности фракция "Народного фронта" будет голосовать и за законопроект о судоустройстве и статусе судей, и за изменения в Конституцию в части правосудия.