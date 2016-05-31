ВР призвала Евросоюз в ближайшее время ввести безвизовый режим для украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В обращении Верховная Рада отмечает, что введение Европейским Союзом безвизового режима для украинских граждан должно стать долгожданным шагом ЕС в ответ на решение Украины о введении безвизового режима поездок для граждан государств-членов ЕС, которое было принято в 2005 г.

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ВР с учетом полного выполнения Украиной критериев Плана действий по либерализации визового режима считает, что безвизовый режим взаимных поездок будет создавать надлежащие возможности для эффективной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС путем оживления межчеловеческих контактов, студенческих и молодежных обменов, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также деловой активности.

Также парламент обращает внимание, что с учетом завершения выполнения Украиной всех критериев Плана действий по либерализации ЕС визового режима для украинских граждан, к Украине в этом контексте не должны выдвигаться никакие дополнительные условия.

Верховная Рада подчеркнула, что прогресс каждой страны в сфере безвизового диалога с ЕС должно оцениваться отдельно и непредвзято.

Верховная Рада обращается к Европарламенту, Совету Европейского Союза, Европейской комиссии, парламентам, главам государств и правительств, министрам юстиции и внутренних дел государств-членов ЕС, а также Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, с призывом завершить все юридические процедуры, необходимые для одобрения законодательной инициативы о внесении изменений в Регламент Совета (ЕС) № 539/2001 от 15.03.2001 г. о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины уже в ближайшее время, до начала летних каникул.