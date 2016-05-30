Луценко: дела о растрате Киотских денег Иванющенко и закупке вышек Бойко "не будут лежать мертвым грузом"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

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"Меня интересует дело Иванющенко. В связи с этим все уголовные производства в отношении него переданы в департамент специальных расследований, который возглавляет господин Горбатюк", - заявил Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что рассматривать дела Иванющенко отдельно от «мафиозной деятельности бывшего президента Виктора Януковича» он не может.

По словам Луценко, расследование дел всех соратников Януковича, в том числе и Иванющенко, является серьезным вызовом для начальника департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка.

"Так, в деле по Киотскому протоколу мне выдвинули контраргумент. Мол, все средства были использованы на ныне оккупированных территориях, где нельзя провести экспертизу. Как и в деле "вышек Бойко" невозможно закончить производство, не допустив экспертов к оценке приобретенного. Если "вышки" находятся на оккупированных территориях, эксперт не может сказать, сколько они реально стоят. И таким образом, не может рассчитать нанесенный ущерб. И это проблема", - заявил Луценко.

Вместе с тем, генпрокурор заявил, что удалось найти фрагменты, которые могут помочь прокуратуре в деле "вышек Бойко" и без собственно "буровых".

"В отношении Иванющенко аналогично: сначала мне говорили о том, что все на оккупированной территории. Вчера мне доложили, что часть этих денег была использована в Ивано-Франковской области. Обязательно проверю, занимаемся", - заявил Луценко.

В этой связи он заверил, что "ни одно дело не будет лежать мертвым грузом".

Луценко добавил, что депутаты не смогут остановить следствие по указанным делам «Иванющенко и Бойко».