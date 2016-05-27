Порошенко обсудил с Байденом необходимость усиления санкций против РФ

В свою очередеь вице-президент США поздравил Порошенко с освобождением из российского плена летчицы и народного депутата Надежды Савченко. Он также отметил огромную работу президента для ее возвращения в Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Порошенко также поблагодарил Байдена лично и президента США Барака Обаму за их вклад в освобождение Савченко.

Глава Украинского государства приветствовал решение стран "Большой семерки" "относительно продления санкций против России за агрессию против Украины", отметили в пресс-службе.

Президент также отметил необходимость ужесточения санкций из-за системного преследования и нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Россией Крыму.

Отмечается, что собеседники обменялись мнениями относительно развития ситуации на Донбассе, отметив ухудшение составляющей безопасности.

В свою очередь вице-президент США приветствовал первые реформаторские шаги Кабинета министров и Генеральной прокуратуры Украины.