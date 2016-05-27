"Беседовали о георгиевских ленточках": в Крыму ФСБшники провели рейды по крымскотатарским классам

Об этом сообщает сайт «15 минут».

Учеников вызывали по одному в кабинет вместе с родителями, задавали вопросы относительно майских праздников, в частности, надевали ли они "георгиевские" ленты на 9-е мая, где носили и почему снимали.

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Также сотрудник ФСБ интересовался, были ли в школе случаи оскорбления учеников. Родители данным фактом возмущены, вопросы детям задаются в присутствии родителей. Опрашивают только мальчиков.

По информации источника из Крыма, на вопросы родителей, почему беседы начаты именно в крымскотатарском классе, сотрудник ФСБ ответил, что это у них запланированное мероприятие и якобы будут опрашивать всех, но начали с 9-го класса.

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Родители обеспокоены данным фактом, поскольку у детей 28 мая должен состояться экзамен, и дети накануне подвергнуты стрессу.