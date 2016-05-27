В Кремле сожалеют о запрете "ветерану политики" Горбачеву на въезд в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне не известно о позиции президента. Вместе с тем можно только выразить сожаление в связи с очередным расширением списка персон нон грата, тем более, за счет таких ветеранов нашей политики, мировой политики, как Горбачев», - сказал Песков.

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При этом он отметил, что пока не готов ответить на вопрос, можно ли ожидать общения Владимира Путина с экс-президентом СССР.

«Не знаю, пока не готов ответить, я не видел в графике каких-то пунктов, связанных с такой встречей», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, скандал с Горбачевым возник после его интервью The Sunday Times, в котором он заявил, что аннексия Россий Крыма и Севастополя в марте 2014 года была «правильным решением».

26 мая в СБУ заявили, что Горбачеву запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.