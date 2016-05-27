Съезд Оппозиционного блока избрал сопредседателями партии Бойко и Колесникова
13:20, 27 мая 2016Политика
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Сопредседателями партии «Оппозиционный блок» единогласно избраны Юрий Бойко и Борис Колесников.
Бойко возглавил Оппоблок / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение VII съезда Оппозиционного блока.
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Отмечается также, что утверждена новая редакция Устава партии и избраны другие руководящие органы политсилы.
В Политисполком вошли, кроме Бойко и Колесникова: Юрий Воропаев, Александр Касянюк, Сергей Ларин, Сергей Лёвочкин, Вадим Новинский, Александр Пузанов.
Съездом принято решение утвердить расширенный состав Политсовета партии «Оппозиционный блок» на общенациональном объединительном форуме Оппозиционных сил в сентябре 2016 года.
Кроме того, Наталья Королевская и Алексей Белый стали сопредседателями Контрольно-ревизионной комиссии.
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