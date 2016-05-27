Съезд Оппозиционного блока избрал сопредседателями партии Бойко и Колесникова

13:20, 27 мая 2016
Политика
2252

Сопредседателями партии «Оппозиционный блок» единогласно избраны Юрий Бойко и Борис Колесников.

Юрий Бойко Оппоблок / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение VII съезда Оппозиционного блока.

Читайте такжеВо фракцию "Оппозиционного блока" в Раде вошел Кивалов

Отмечается также, что утверждена новая редакция Устава партии и избраны другие руководящие органы политсилы.

В Политисполком вошли, кроме Бойко и Колесникова: Юрий Воропаев, Александр Касянюк, Сергей Ларин, Сергей Лёвочкин, Вадим Новинский, Александр Пузанов.

Съездом принято решение утвердить расширенный состав Политсовета партии «Оппозиционный блок» на общенациональном объединительном форуме Оппозиционных сил в сентябре 2016 года.

Кроме того, Наталья Королевская и Алексей Белый стали сопредседателями Контрольно-ревизионной комиссии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter