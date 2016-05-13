Рабинович заявил о выходе из "Оппоблока", но фракцию покидать не собирается (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

По его словам, это связано с позицией "Оппоблока", который, как считает Рабинович, недостаточно радикально действует в нынешней ситуации. Он заявил, что оппозиционная партия должна "более радикально действовать", потому что в ином случае "мы как оппозиция не состоялись".

"Оппоблок" состоит из 4 партий, одна из которых моя партия (речь идет о партии "Центр" - УНИАН). Я понимаю, что это не вызывает радости у моих соратников, но я им сочувствую", - подчеркнул Рабинович.

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На уточняющий вопрос, будет ли он писать заявление о выходе из фракции "Оппозиционный блок" в парламенте, Рабинович ответил: "Не дождутся. Если я напишу заявление, то я потеряю мандат", - подчеркнул Рабинович. При этом шутя добавил, что "пусть они меня исключают как предавшего интересы рабочего класса".

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик, комментируя заявление Рабиновича, выразил мнение, что, скорее всего, такой шаг Рабиновича связан с его сотрудничеством с действующей властью. Также Скорик считает, что "никакой политической партии "Центр" не существует". "Мне очень жаль, что Вадим Рабинович оказался тем слабым звеном, которое не выдержало...", - сказал Скорик, в тоже время добавив, что "его уход не является проблемой ни для нашей политической силы, и я уверен не является проблемой для наших избирателей".