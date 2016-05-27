Бессмертный: в Беларуси и Казахстане начинается "донбасский сценарий"

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, передает ТСН.

В частности, по словам Бессмертного, на севере Казахстана фактически начался процесс создания "Северо-Казахстанской республики" после того, как президент страны посетил Кремль.

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"Ситуация обострилась в двух восточных областях Беларуси и она близка к срыву", - сказал он, отметив также и на обострении ситуации в Сирии и активизации поставок оружия из РФ на оккупированные территории Донбасса.

Следовательно, Бессмертный считает, что освобождение Надежды Савченко – это звено в цепочке, с точки зрения "кремлевских стратегов" в вопросе дискредитации украинской власти и президента.