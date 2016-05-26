Савченко пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на пресс-конференцию в пятницу
20:25, 26 мая 2016Политика
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Сестра Надежды Савченко Вера пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на завтрашнюю пресс-конференцию.
Савченко 25 мая вернулась в Украину / Фото УНИАН
Об этом сестра украинской летчицы написала на своей странице в Facebook.
Отмечается, что пресс-конференция состоится 27 мая в малом зале дворца "Украина" в 11 часов.
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"Уважаемые украинские, мировые СМИ и российские фэнтези приглашаем вас, кто желает, на пресс-конференцию Надежды Савченко 27.05.2016 в малый зал Дворца Украина... Начало в 11:00", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.
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