Савченко пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на пресс-конференцию в пятницу

Об этом сестра украинской летчицы написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пресс-конференция состоится 27 мая в малом зале дворца "Украина" в 11 часов.

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"Уважаемые украинские, мировые СМИ и российские фэнтези приглашаем вас, кто желает, на пресс-конференцию Надежды Савченко 27.05.2016 в малый зал Дворца Украина... Начало в 11:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.