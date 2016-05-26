Савченко пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на пресс-конференцию в пятницу

20:25, 26 мая 2016
Политика
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Сестра Надежды Савченко Вера пригласила украинские, мировые СМИ и "российкие фэнтези" на завтрашнюю пресс-конференцию.

Савченко / Фото УНИАН

Об этом сестра украинской летчицы написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пресс-конференция состоится 27 мая в малом зале дворца "Украина" в 11 часов.

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"Уважаемые украинские, мировые СМИ и российские фэнтези приглашаем вас, кто желает, на пресс-конференцию Надежды Савченко 27.05.2016 в малый зал Дворца Украина... Начало в 11:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.

Надежда Савченко наконец в Украине
Надежда Савченко наконец в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры /  © facebook Iryna Gerashchenko
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама Савченко перед прибытием дочери
Мама Савченко перед прибытием дочери /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама и сестра Савченко
Мама и сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Порошенко вручил Савченко ''Золотую Звезду''
Порошенко вручил Савченко "Золотую Звезду" /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Савченко перед отлетом из России
Савченко перед отлетом из России /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестры Савченко в Украине
Сестры Савченко в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

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