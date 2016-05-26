Япония: Освобождение Савченко является позитивным шагом в реализации Минских договоренностей

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Японии Ясухиси Кавамуры, сообщает Посольство Японии в Украине.

Япония приветствует освобождение украинской летчицы Надежды Савченко 25 мая.

Как отметили в МИД Японии, «освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц» является одним из важных пунктов выполнения Минских договоренностей относительно мирного урегулирования ситуации в Украине.

В этой связи в японском внешнеполитическом ведомстве считают, что освобождение Савченко является позитивным шагом в выполнении этих договоренностей.

"Япония считает, что полная имплементация Минских договоренностей со стороны всех причастных сторон необходима для улучшения ситуации в Украине, и соответственно будет прилагать дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации", - отмечается в заявлении Кавамуры.

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Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.