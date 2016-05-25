Человек, напавший на жену Турчинова, не захотел объяснять мотивы своих действий (видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, около 16-и часов 25 мая неизвестный мужчина зашел в помещение столичного вуза с ножом и набросился на сотрудницу. Охрана заведения смогла задержать нападавшего. Полиция прибыла через несколько минут.

Сейчас со злоумышленником работают следователи. Потерпевших в результате его действий нет. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, по факту нападения начато уголовное производство по ст. 15 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. У мужчины изъяли два ножа, которые отправили на экспертизу.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сегодня на жену Турчинова совершено вооруженное нападение.