Массовое обновление военного флота необходимо и требует существенного увеличения бюджетных расходов - нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, комментируя заявление представительницы Минобороны о том, что планируется кардинально обновить корабельный состав Военно-Морских Сил и построить около 30 боевых кораблей и катеров до 2020 года.

"Названное Минобороны количество новых кораблей действительно необходимо для защиты Украины с моря. Сейчас ВМСУ насчитывают около 8 боевых кораблей и катеров и несколько вспомогательных судов. Причем часть из них - очень старые. Этого не хватит ни для противодействия Черноморскому флоту России (у которого более 30 боевых единиц), ни для выполнения конкретных задач по обороне побережья и защиты судоходства. Тем более, Украина потеряла ракетный боекомплект для большинства своих кораблей во время оккупации Крыма, а новых ракет не производит. Следовательно, даже условно дееспособные украинские корабли нужно срочно менять, чтобы флот мог использовать какие-то новые ракетные системы. Иначе будем терять корабли и моряков, как это уже было в 2014-м году возле Мариуполя", - пояснил Тетерук.

В то же время, подчеркнул он, запланированное Министерством обороны массовое строительство флота требует дальнейшего ежегодного увеличения бюджетных расходов на оборону в объемах, заданных правительством Арсения Яценюка в 2014-2016 годах.

"Заявленный Минобороны темп строительства флота, - 30 единиц за 4 года, - требует резкого увеличения финансирования государственного оборонного заказа. Стоимость одного только стартового корабля проекта "Украинский корвет" (проект 58250) - около 8 миллиардов гривен. И это еще корабль, который строится с 2011 года и сейчас готов лишь на 17%. Мы в профильном парламентском комитете регулярно заслушиваем вопрос этого многострадального корвета. Чтобы построить не один этот корвет, а необходимые десятки - надо ежегодно увеличивать оборонные расходы бюджета минимум на 50%, как это делал премьер Яценюк. А еще же надо дальше повышать зарплаты военным. Потому что новые современные типы кораблей будут нуждаться в обученных с нуля офицерах и мичманах", - сказал Андрей Тетерук.

Читайте такжеВ Минобороны планируют до 2020 года построить около 30 боевых кораблей и катеров

Для уменьшения затрат на массированное обновление ВМСУ, отметил он, необходимо добиваться бесплатной передачи Украине подержанных кораблей и систем вооружения странами НАТО.

"Страны НАТО должны быть заинтересованы в предоставлении Украине летальной оружия - ведь мы в войне с Россией защищаем всю Европу, весь цивилизованный мир. И как раз передача подержанных военных кораблей США, Германии, Скандинавии бедным членам НАТО является очень распространенной практикой. Именно так создавались ВМС балтийских стран, Румынии, Болгарии после их вступления в НАТО. Надо просить, требовать, прежде всего те типы кораблей и оружия, которые мы сами не сможем быстро запустить в производство. Это существенная экономия и для украинского бюджета, и для западного. Ведь в НАТО есть сотни относительно новых кораблей, которые они хотят продать на металл, чтобы уменьшить эксплуатационные расходы и фонд зарплаты морякам. Соединенные Штаты имеют больше законсервированных кораблей, чем влезет во все наши военно-морские базы", - отметил Андрей Тетерук.

Справочно: Андрей Тетерук - профессиональный военный, прошел путь от командира взвода в Сухопутных Войсках и Внутренних Войсках МВД до начальника штаба миротворческой миссии Украины в Косово. Во время АТО вернулся из гражданского бизнеса, создал батальон особого назначения "Миротворец". Полковник полиции.

Председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Член Военного Совета "Народного фронта".